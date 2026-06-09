警視庁渋谷署は９日、長女（１８）に暴力を振るったとして現行犯逮捕された読売巨人軍の阿部慎之助前監督（４７）について、暴行容疑で東京地検に書類送検した。捜査関係者によると、偶発的で再犯の恐れがないことから、同署は書類送検に際し、「寛大な処分」を求める意見を付けた。同署幹部によると、阿部前監督は５月２５日午後７時頃、東京都内の自宅で長女の胸ぐらをつかみ、押し倒した疑い。長女にけがはなかった。任意