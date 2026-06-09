タレント・中山秀征（58）が9日までにそれぞれのインスタグラムを更新。結婚記念日を迎えたことを明かした。中山は「6月7日結婚記念日でした！！」と報告。妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかと食事を楽しむ姿を公開した。「あっという間に29年目に突入」としみじみ。「四人の息子たちもそれぞれの道に夢に向かって邁進中！！我々も頑張っていきましょう」と呼びかけた。「引き続き宜しくお願いします笑」と結ん