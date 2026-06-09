山形市によりますと、きょう午前8時50分ごろ、山形市山寺の路上でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 現場周辺では今月に入りクマの目撃が相次いでいます。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月9日（火曜）午前8時50分頃大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃6月6日（土曜）午後3時30分頃大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃6月6日（土曜）午後