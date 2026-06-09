6月8日、都内で映画『免許返納!?』の大ヒット祈願イベントが行われ、俳優の舘ひろし（76）と西野七瀬（32）が映画に出てくる真っ赤なフェラーリとともに登場した。【映像】真っ赤なフェラーリに乗る舘ひろし＆西野七瀬 映画は、舘演じる70歳の現役映画スター・南条弘が、とある出来事をきっかけに免許返納を迫られてしまうノンストップドライブコメディ。見どころについて聞かれた舘は次のように語った。舘「西野君がフェラー