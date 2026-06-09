大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）ら約130人が9日、羽田空港から出発した。搭乗前に取材に応じた豊昇龍は落ち着いた表情で「（パリに行くのは）初めて。パリのパンを食べてみたい」と話した。昨年10月のロンドン公演では5日間合計で約2万7000人を動員。「ロンドン公演の時も凄く良かったので、パリ公演も楽しく」と意気込んだ。夏場所初日に小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）に敗れた一番で右