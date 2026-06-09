宇都宮大学のホームページが更新されました。【映像】宇都宮大学のホームページ「【重要】 熊出没のため、本日6月9日は全学部全研究科休講とします。大学構内に熊が出没したため、本日は全学部全研究科休講といたします」（『ABEMA NEWS』より）