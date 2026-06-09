異例の会談に際して握手を交わす中国の習近平国家主席（左）と北朝鮮の金正恩総書記/Xie Huanchi/Xinhua/AP北京／ソウル（CNN）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は、北朝鮮との「戦略的な協調と協力」を深めるよう呼びかけた。この直前には7年ぶりに訪問した同国で盛大な歓迎を受けた。中国国営新華社通信の発表によると習氏は8日、2日間の国賓訪問を開始するにあたり、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記と会談。両国の