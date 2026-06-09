◆米大リーグブルージェイズ２―５フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、４打数無安打、２三振に終わり、連続試合安打が「６」、連続試合出塁が「１４」で止まった。フィリーズの先発は左腕のサンチェス。前回登板の６月３日（同４日）本拠地・パドレス戦まで５０回３分の２連続無失