大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、大関・霧島（30＝音羽山部屋）が9日、羽田空港から出発した。パリを訪れるのは初めてという。「凄く楽しみにしている」。エッフェル塔などを見るために今回はホラン夫人が同行。「いいタイミングだったので、連れて行こうかなと思って」と話した。長女アヤゴーちゃんは“お留守番”のもよう。「ちょっと寂しそうにしていた」。お土産を持って帰る予定で「あとで（長女から）メールが来