ヤクルトの増田珠（しゅう）は、3月27日のDeNA戦（横浜）でプロ９年目にして初の開幕スタメン出場を果たし、「めちゃくちゃ楽しかったです」と笑顔を見せた。「コツコツ頑張ってきたことが報われたのかな」と振り返るように、これまで緩やかだった成長曲線は今、大きく上昇している。「開幕戦というのは特別な日ですし、ましてや５番という打順でグラウンドに立てた。これまで苦しいことやつらいこともたくさんありましたが、あ