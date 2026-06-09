昨年９月、フィリピンのマニラで行なわれた世界バレーボール選手権。バレーボール男子代表は失意のうちに大会を終えている。日本はメダル候補に挙げられていたが、グループリーグでカナダ、トルコにストレート負け。リビアにはストレート勝利したものの、早々と敗退した。「来年（2026年）は、強くなって帰ってきます！」大阪ブルテオンのエバデダン ラリー アイケー（25歳）は、グループリーグ最後のリビア戦後、そう努めて明