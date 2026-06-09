ワールドカップ戦士が語る（１）駒野友一インタビュー＠後編「2006年・ドイツ」「2010年・南アフリカ」◆駒野友一・前編＞＞2006年ドイツ大会は「ジーコ監督の信頼を得られなかった」◆駒野友一・中編＞＞2010年ワールドカップ直前のメンバー変更「このタイミングで？」ワールドカップ初のベスト８進出まで、あと一歩と迫った2010年・南アフリカ大会。パラグアイとの死闘の結果、日本は痛恨のPK失敗によって夢を断たれた。悲劇