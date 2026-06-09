EXIDのハニが、約3年ぶりのドラマ復帰を知らせた。韓国KBS2の新週末ドラマ『愛が来る』（原題）側は6月9日、俳優ハ・ソクジンとハニのキャスティングを発表した。【写真】ハニ、ボリューミーな肉体『愛が来る』は、『むやみに切なく』『優しい男』『ごめん、愛してる』など、作品ごとに人生への深い洞察を描いてきたイ・ギョンヒ作家による新たな週末ドラマだ。壊れた家族の欠片を集め、この世で最も温かな人生の食卓を作り上げる