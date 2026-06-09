BTSのVのデビュー13周年と、釜山で開催されるBTSのワールドツアー「ARIRANG」公演を祝う大規模なファンサポートイベントが、釜山の街を紫色に染める。Vの韓国ファンベース「V INSIDE」と「キム・テヒョンサポーターズ」は、Vのデビュー13周年と釜山公演の開催を記念し、5月13日から1か月間、釜山アジアード主競技場前のバスシェルターで応援広告を実施する。【注目】Vの海外ファン、“太っ腹”カムバック支援が話題コンサートの熱