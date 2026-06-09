高まる健康志向を背景に、ニッスイが展開する「速筋タンパク」シリーズの需要が拡大している。ちくわやフィッシュソーセージ、かにかまなど全11品で展開。スケソウダラがもつ利用率の高いタンパク質を商品化したもので、各商品とも「速筋タンパク」を4.5g以上配合した。2025年度実績(金額ベース)は、発売初年度の20年度比で3倍へと成長を遂げている。同社は、スケソウダラのすり身を主原料に様々な練り製品を長年展開してきている