ペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻が空港で目撃された。2人が揃って姿を現すのは久しぶりのことだ。【写真】目撃されたペ・ヨンジュンと妻6月8日、シンガポールメディアなどの報道によると、ペ・ヨンジュンとパク・スジンは最近、シンガポール・チャンギ国際空港の第4ターミナルを訪れたという。公開された写真の2人は、カジュアルな装いでリラックスした様子。ネイビーのキャップにウィンドブレーカーを羽織ったペ・ヨンジュンは