【シュート・ザ・ムーン】 6月27発売予定 価格：2,178円 カワダはゲーム「シュート・ザ・ムーン」を6月27日に発売する。価格は2,178円。 シュート・ザ・ムーンは重力に逆らってボールをできるだけ遠くまで転がすゲーム。同じルールのゲームはあるが、坂を上り、プレーヤーの方に転がっていくと