【フリントロック・ピストル【第10ロット】】 7月10日 再販予定 価格：22,880円 KTWは、エアコッキングガン「フリントロック・ピストル」を7月10日に再販する。価格は22,880円。 本製品は、18世紀の初期のアメリカ開拓とその後の独立戦争など、民間用・軍用として広く普及した銃「フリントロック・ピストル」を、エアコッキングガンで商品化したもの。 米国ウェストポイ