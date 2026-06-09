８日、特別文芸公演を鑑賞する習近平氏夫妻。（平壌＝新華社記者／謝環馳）【新華社平壌6月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は8日夜、朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と李雪主（リ・ソルジュ）夫人の同伴で、平壌体育館で開かれた特別文芸公演を朝鮮各界の人々と共に鑑賞した。８日、特別文芸公演を鑑賞する習近平氏夫妻。（平