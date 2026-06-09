まつ毛メイクを楽しみながら、日中もケアしたいという女性の願いを叶える新アイテムがKiSSから登場します。2026年7月1日（水）に先行発売、7月15日（水）より全国発売となる「キス ブラックセラム マスカラ」は、マスカラとまつ毛美容液の機能を兼ね備えた“黒のまつ毛美容液”。目元を美しく演出しながら、ダメージを受けやすいまつ毛を日中もケアできる注目の商品です♡ 黒のまつ毛美容液という新発想 キス ブラ