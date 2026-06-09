「たけし軍団」でタレントの井手らっきょ（66）が9日、自身のインスタグラムを更新。父・洋甫（ようすけ）さんが93歳で亡くなったことを報告した。【写真】祭壇の写真を添え父の死去を報告した井手らっきょ井手は「令和8年6月3日、父洋甫（ようすけ）が93歳で永眠いたしました」と伝え、「父は大のジャイアンツファンでした」と生前の父親について紹介した。続けて「奇しくも長嶋茂雄名誉監督の命日であるその日に旅立ちま