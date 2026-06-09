中道改革連合・立憲民主党・公明党の幹部は9日、国会内で会談し、安定的な皇位継承に向けた「立法府の総意」案を提示した森衆院議長が8日に行った会見での発言を批判した。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、衆参正副議長が取りまとめた「立法府の総意」案では「養子自身は皇位継承資格をもたない」とするにとどめ、原案とした政府有識者会議の報告書に鑑み「慎重に制度設計を行うものとする」としている。しかし、森議長