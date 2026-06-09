北朝鮮メディアは9日、中国の習近平国家主席の北朝鮮訪問について、中朝関係の発展の「新たな1ページを開く」ことで合意したと伝えました。一方で、非核化については言及しませんでした。北朝鮮メディアは9日、金正恩総書記が8日に夫人とともに習近平国家主席を出迎える様子や歓迎式典の様子を伝え、今回の会談は「歴史的な契機となる」と強調しました。首脳会談で金総書記は習主席の今年初の外遊先が北朝鮮だったことについて「我