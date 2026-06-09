衆院法務委で参考人として出席し、発言する袴田ひで子さん＝9日午前1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さん（90）の姉ひで子さん（93）は9日、衆院法務委員会に参考人として出席し、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に関し「検察抗告があるから再審開始確定まで時間がかかる。神様ではなく人間が作った法律。改正できないわけがない」と意見陳述した。政府案は、再審開始決定が取り消される十分な根拠が