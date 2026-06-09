神戸市須磨区の会社敷地内で8日に左目と腹に刃物が刺さった状態で見つかった男性の遺体に、抵抗したり争ったりする際にできる傷がなかったことが9日、捜査関係者への取材で分かった。兵庫県警は、遺体を司法解剖して死因や身元を調べるとともに、事件と自殺の両面で慎重に捜査している。県警によると、遺体は50〜60代くらいで、会社敷地内のコンテナ内に倒れていた。腐敗は見られず、身分証などは持っていなかった。捜査関係者