中道改革連合、立憲民主など野党3党は9日、皇族数確保策を巡る森英介衆院議長の「養子となった男子に男の子が生まれれば皇位継承権を持つ」との発言に反発した。「立法府の総意」案を超える内容だとして、不適切との認識で一致した。