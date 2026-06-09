９日午前８時頃、堺市堺区匠町のシャープの敷地内で、男性作業員が資材搬送用エレベーターの重りの下敷きになっていると１１９番があった。市消防局によると、男性は現場で死亡が確認された。当時、解体作業が行われていたという。警察が原因を調べる。現場は、南海電鉄堺駅から西約３キロの工場や倉庫が立ち並ぶ地域。