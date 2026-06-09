円が、1ドル＝160円台と、為替介入以降の最安値を更新するなか、片山財務大臣は「常に断固たる措置をとる用意があることに変わりはない」と述べ、市場を強くけん制しました。外国為替市場で、円相場はきょうも1ドル＝160円台の円安水準となり、政府・日銀が11.7兆円規模の為替介入を実施した後の最安値を探る動きが続いています。こうしたなか、片山財務大臣はけさの記者会見で、日銀の金融政策決定会合が来週開かれることを念頭に