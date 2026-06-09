中東情勢は、消防車などの塗装にも影響を広げています。車体が大きい消防車などは、塗料やシンナーの使用量が多く、供給が不安定になれば、生産に影響が出る可能性があります。こうしたなか、消防車大手のモリタホールディングスは、1台ずつ行っていた塗装を2台同時に実施することで、塗料を無駄なく使い切る対策を進めていて、シンナーの廃液を再利用する取り組みも始めているということです。また、ごみ収集車などを手がける極東