男鹿市払戸の田んぼでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと9日午前6時40分ごろ、男鹿市払戸字小堤下千間の田んぼにクマ1頭がいるのを、散歩をしていた男鹿市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約50メートルで、付近には公園もあります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外での