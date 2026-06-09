中国人の食卓に並ぶフウセイ10匹のうち、8匹は福建省寧徳市産だ。寧徳市自然資源局や海洋・漁業局のデータによると、2025年の同市のフウセイの生産量は22万2000トンで、全国の総生産量の80％を占めた。全産業チェーンの生産高は200億元（約4740億円）を超え、商品が60カ国・地域以上に輸出され、30万人以上の雇用を創出した。フウセイの養殖により、寧徳市の漁民の懐はますます温かくなっている。三都澳食品の尤維徳（ヨウ・ウェイ