元Sexy Zoneの中島健人さんは6月7日、自身のInstagramを更新。ライブの密着動画を公開しました。【動画】中島健人のライブ前の様子「熱い想いが伝わる」中島さんは「みてね#THIS_IS_KENTY#ドキュメンタリー」とつづり、自身のライブに密着した番組『Documentary of THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』（日テレプラス）のダイジェスト動画を1本載せています。バックダンサーたちに向かって「このステージはみんなの持っている夢を少