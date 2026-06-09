三重県桑名市に本社を置く食品メーカーのヤマモリは、多気町に新たな工場を建設することになり8日、多気町と三重県の三者による立地協定の締結式が行われました。ヤマモリは、1889年に創業。桑名市に本社を置き、醤油やつゆ、レトルト食品や健康飲料などを製造・販売していて、三重県内では桑名市と松阪市にあわせて3つの工場を持つほか、タイやベトナムといった海外にも拠点を構えています。8日は、多気町に県内4カ所目となる新た