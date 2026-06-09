● ブルージェイズ 2 − 5 フィリーズ ○＜現地時間6月8日ロジャース・センター＞ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が8日（日本時間9日）、本拠地でのフィリーズ戦に「4番・三塁」でフル出場。惜しい当たりはあったものの4打数無安打に倒れ、連続試合安打は「6」でストップした。フィリーズの先発は4月30日（同5月1日）のジャイアンツ戦から球団新記録となる50回2/3連続無失点を記録し、5月は全試合無失点で月間最優秀投