ライブ配信「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で5月度の大賞が選出された熱戦を盛り上げるリーグ公式表彰「月間JERAセ・リーグAWARD」5月度の大賞が8日、発表された。ノミネートされた6人の中から、公式配信番組「JERAセ・リーグ レジェンドLIVE」内でレジェンドOBによる選考が行われ、ヤクルトの山野太一投手が受賞した。山野以外のノミネート選手は、阪神・立石正広内野手、DeNA・度会隆輝外野手、巨人・浦田俊輔内野手、中日