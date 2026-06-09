全日本大学野球選手権1回戦で8回3安打10奪三振無失点の快投桁違いの剛球左腕が全国デビューを果たした。第75回全日本大学野球選手権記念大会が8日に開幕。関大は1回戦で北海学園大に1-0で競り勝った。今秋ドラフト1位候補に挙がる米沢友翔（ゆうと）投手は、8回3安打10奪三振無失点の快投。伸び上がるようなストレートに、ネット裏に集結したプロのスカウト陣も、相手打者も感嘆の声を上げた。「初めての東京ドームのマウンドで