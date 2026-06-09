「ゴディバ」は、6月19日（金）から、夏季限定ドリンク＆ソフトクリームを、全国の各種取扱店で発売する。【写真】新登場の炭酸ドリンクもおいしそう！夏季限定メニューのラインナップ■見た目にも華やか今回登場するのは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーをはじめとする、白桃を楽しむ夏季限定ドリンク全3種とソフトクリーム全1種。「白桃 ショコリキサー」は、白桃のやさしい甘さとホワイトチョコ