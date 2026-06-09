2026年６月８日（日本時間９日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビル（会場はGEODIS PARK）で練習初日を迎えた。この日はメンター役の南野拓実が合流。司令塔として期待される鎌田大地は、ランニング中に南野と言葉を交わす場面も見られた。南野との再会について記者団から問われた鎌田は「いるだけでチームが明るくなる」とウェルカムのスタンスを示した。 「拓実くんは年齢も上で、