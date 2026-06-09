広島で活躍するアナウンサーを紹介する新企画「ぶちええ話−地元アナ“広島愛”叫ぶ−」。第２回・番外編は広島ホームテレビの岡本愛衣アナウンサー。入社４年目を迎え、現在は毎週土曜昼に放送中の『ひろしま深掘りライブフロントドア』でＭＣを務めるなど、活躍の幅を広げている。スポーツ取材を通して感じたこと、思い描く自らの将来像とは−。−カープを応援するだけではなく、取材者としても関わる中で感じたことは？