３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会の幹部、横綱豊昇龍（立浪）ら力士、行司、呼び出しら約１３０人が９日、航空機に搭乗して羽田空港から出発した。ターミナルで大勢の力士が集まり、物珍しそうな視線を向けられた。豊昇龍は「これぞ大相撲というのを見せたい」と意気込み、「映画でしか見てないところがパリにはいっぱいある。