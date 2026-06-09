映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、公開3週目の6月7日までに興行収入20億5653万4607円、観客動員121万8000人を記録、3週連続で週末興行ランキング1位を獲得した。【動画】グローグーが日本式のあいさつ（お辞儀）を披露その勢いは衰えず、劇場にはリピーターの姿も目立っている。そんなリピーター勢には見逃せない第4弾来場者プレゼントの配布が決定。6月12日から全上映フォーマットを対象に、