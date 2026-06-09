ロックバンド・THE虎舞竜の高橋ジョージ（67）が9日、東京・有楽町にある宮城県のアンテナショップ・宮城ふるさとプラザで行われた新曲「ShowaShowaOndo!〜昭和昭和音頭」発売記念および新レーベル設立発表に出席した。【写真】イケてる…！ワイルドな表情にグッドポーズの高橋ジョージ会見の冒頭、高橋は「11年前の裁判所の前のインタビュー以来、こんなに集まっていただいて、ありがとうございます。何もしてません！結婚も