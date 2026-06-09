プロ野球ヤクルトの塩見泰隆外野手（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。“夢の競演”を報告しファンをざわつかせている。塩見は「よく『似てる』とは言われていましたが、、ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！」と書き出し、サッカー元日本代表の酒井宏樹との2ショットを投稿。「想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！」と初対面の衝撃を明かし「やはり世界で戦う選手はかっこいい！