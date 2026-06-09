沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設する工事に伴う土砂運搬作業現場で２０２４年、抗議活動中の住民を制止しようとした警備員がダンプカーにはねられて死亡した事故を受け、県警は今年度内にも現場周辺に信号機を設置する方針を固めた。事故は２４年６月２８日、土砂運搬車両が頻繁に出入りする名護市安和（あわ）の港付近で発生。県警は今月５日、抗議活動中の女（７４）がダンプカーの進路に飛び出し、制