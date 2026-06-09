俳優・本木雅弘（６０）のダンディーな近影にネットはくぎ付けになった。８日に放送されたＴＢＳ系の特番「幹事Ｘと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」に出演。同番組はある芸能人が名店での食事会の幹事になったらどんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組だ。本木は俳優４人を招集。本木と同じ１９６５年生まれでデビューも同じ１９８１年の杉本哲太、日曜劇場「ＶＩＶＡＮ