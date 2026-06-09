◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦周南公立大１１―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）２年連続２３度目出場の奈良学園大（近畿学生）は初戦で周南公立大（中国地区）に敗れた。先発の矢川幸司郎（４年＝日本航空石川）が初回に３安打を浴び３失点し１イニングで降板。救援陣も失点を重ねた。打線は３回までノーヒットに抑えられ、４回、３番の小南亮太（３年＝北陸）が右越えにチ