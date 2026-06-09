レタスはサラダで食べるだけじゃもったいない。棒状にくるくる巻いて豚肉を巻きつければ、見た目も楽しいごちそうおかずに。火を通したレタスは驚くほどやわらかく、とろりとした口当たりになります。たらこのうまみが味の決め手の、ちょっと変わった一皿です。『レタスの豚肉巻き煮』のレシピ材料（2人分）豚バラ薄切り肉……8枚（約160g） レタスの葉……8枚（約250g） たらこ……1/2はら（約40g） しょうが……1かけ 〈A〉片栗