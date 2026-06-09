不安障害は「病気」なの？ 人はどんなしくみで不安に陥っていくのでしょうか。心の動きだけでなく、人体の働きを通して不安障害のしくみをひもといていきましょう。 「不安」になってしまうのは脳のせい？ 内臓や器官に明らかな異常があり、手術や薬で治療をする「体の病気」に比べて、自分がいわゆる「心の病気」であることを認めるのは難しいことかもしれません。 しかし、不安障害を抱える人の場合も、症状をコントロ&#