多くの支持を得たい時に効果的な2つのテクニック「アンダードッグ効果」と「バンドワゴン効果」とは 集団の支持を得るためのテクニック 集団の支持を集めるテク 多くの支持を得たいと思うときに、効果的な技術がある。ひとつは、見せかけでもいいから多くの支持があると思わせること。 「バンドワゴン効果」という心理学用語がある。これは、目立つ楽隊車＝バンドワゴンには行列ができ、大きな流れに人が寄ってくる