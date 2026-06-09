原作・ハンコウキ、作画・山本康人による注目の漫画『最強パシリ』。 タイトルからは想像もつかない「憑依モノ×ヤンキー」という異色の展開が話題を呼んでいます。 本記事では、第1話「絶対服従マン」のネタバレを含むあらすじと、今後の鍵を握る重要キャラクターについて徹底解説します。 主要キャラクター紹介 ケント（主人公）： 金城グループのパシリ。気弱で暴力に屈しており「絶対服従マン